Yonca Evcimik 'Ahlaksız teklifler aldım' diyerek yaşadıklarını anlattı

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yonca Evcimik, kariyeri boyunca ahlaksız teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini söyledi. Kariyer basamaklarını yalnız ve destek almadan tırmandığını söyleyen usta isim, "Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haher Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yonca Evcimik oldu. Çocukluğunu sokaklarda erkeklerle oynayarak geçirdiğini ve yaramaz biri olduğunu söyleyen Evcimik, kariyerinde yaşadıklarından bahsetti.

"MİDEN KALDIRIRSA KOLAY YOLDAN İLERLERSİN"

Kariyeri boyunca kimsenin desteğiyle bir yerlere gelmediğini söyleyen Evcimik, "Bu noktalara gelmem kolay olmadı. Kimseye taviz vermedim. Kimse 'şunda ben yardım ettim, destek oldum' diyemez. İnsanların bana bu tür teklifleri de oldu ama ben kabul etmedim. Her şeyi kendim yapmak istedim. Ahlaksız teklifler aldım. Ben ailemden ve duruşumdan asla ödün vermedim, vermem de. O yüzden de bu kadar rahatım. Teklifleri kabul etmediğim için engellenmeye çalıştım. Meyve veren ağaç taşlanır sonuçta. Bunlar dünyaya da oluyor, her sektörde var. Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı" dedi.

"BİR DÖNEM BEN NEYSE ALEYNA TİLKİ DE ŞİMDİ O"

Aleyna Tilki'yi kendisine benzeye Yonca Evcimik, "Yıllar önce her şey normal karşılanırken şimdilerde her şey anormal görülüyor. Aleyna Tilki'nin tavrını ve dış görüşünü yıllar önceki bana benzetiyorum. Bir dönem ben neysem, Aleyna Tilki de şimdi o. Rol model olmak beni asla rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.