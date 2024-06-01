Yılmaz Morgül sahnede Gazze tepkisi gösterdi

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül'den sahnede Gazze tepkisi.

Son dönemde şarkıcı Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısı ile sık sık gündeme gelen Morgül, bu kez de sahneye Filistin bayrağı ile çıktı. Mısır sınırındaki Refah'a sığınan Filistinlilerin yerleştiği kampları vururken bölgeden her gün katliam haberlerinin gelmesinin ardından ünlü şarkıcı sahnesinde Gazze'li çocuklara destek için Filistin bayrağı salladı.

Yaşananların bir soykırım olduğunu söyleyen Morgül "Gazze'de soykırım sona ersin, çocuklar ölmesinler yaşasınlar" dedi.

"REKLAM" DEDİLER

Morgül'ün sahneye Filistin bayrağı ile çıktığını gören bir çok kişi reklam yapıyor yorumlarını yaptılar.

Defne Samyeli Refah'ta yaşanan katliamla ilgili bir soru üzerine "Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum" diye açıklamada bulunmuştu.