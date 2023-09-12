YILMAZ GÜNEY'İN KARDEŞİNDEN FARAH ZEYNEP ABDULLAH'A TOKAT GİBİ CEVAP

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney hakkında yaptığı yoruma “Çirkin Kral’ın kızkardeşi Güzide Pütün'den tokat gibi cevap geldi. Pütün, Yılmaz Güney'i araştırmadan bilgi sahibi olmadan yorum yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah için "Kargalarda lak lak eder. Önemsizdir" dedi.

MustafaBarisDurak Medya'ya konuşan Yılmaz Güney'in kız kardeşi Güzide Pütün, Farah Zeynep Abdullah için prim kasmak için böyle bir yorum yaptığını söyledi.

Pütün " Topluma mal olmuş, sinemasıyla gerek, yazdığı senaryolarla halkının gönlünde taht kurmuş ölümsüz değerlerin arkasında değersiz sözler sarf etmek prim kazandırmaz kimseye. Hele ki yaşadığımız ülkede bu kadar olumsuz konular var iken bunlar hakkında bir cümle yazmayan konuşmayan toplumda sorgulamayan örümcekler sınıfından birisinin hiç bir değeri yok . Kaldı ki kadınlara saygılı,gençlere önem veren biri Yılmaz Pütün Güney. Kaldı ki biri hakkında bilgi sahibi olmadan araştırmadan konuşması. Kargalarda lak lak eder. Önemsizdir" dedi.

NE DEMİŞTİ

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın Yeşilçam'ın "Çirkin Kral" lakabıyla tanınan oyuncusu Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi yürüyen ve kadın döven erkeği" yorumu yapmıştı.