Yıllar sonra aynı filmde rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, sette görüntülendi - Haberler

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Yıllar sonra aynı filmde rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, sette görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Aşk-ı Memnu'nn ardından 12 yıllık aradan sonra Netflix'te yayınlanacak bir film için bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ilk kez görüntülendi. İkili, önceki gün Şile'deki çekimlerde objektiflere takıldı.

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. 12 yıllık aranın ardından bir araya gelen çiftin film çekimleri de başladı.

İLK KARELER GELDİ

Şile sahilindeki çekimlerde görüntülenen ikilinin fotoğrafı Blog Yağmur isimli Instagram hesabından yayınlandı. Tatlıtuğ ve Saat'in yer aldığı kare, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenleri heyecanlandı. Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.

Yıllar sonra aynı filmde rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, sette görüntülendi

Yıllar sonra aynı filmde rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, sette görüntülendi

Yıllar sonra aynı filmde rol alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, sette görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Beren Saat Magazin Haberler

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