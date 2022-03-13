"Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin" diyen şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu - Haberler

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"Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin" diyen şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Snob Magazin - Magazin
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Son dönemde Rabia adlı genç ve Mahra adlı küçük çocuğun, köpeklerden korkup yola fırlaması nedeniyle sanatçı Yıldız Tilbe'den sokak hayvanlarına ilişkin tepki gelmişti. "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" diyen Tilbe hakkında İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da 10 yaşındaki Mahra'nın köpekten kaçarken kamyonun altında kalmasının ardından Isparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı, yine aynı şekilde köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

"ZEHİRLİ ET VERSİNLER"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medyada bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Snob Magazin / Magazin

İstanbul Barosu, Hayvan Hakları, Yıldız Tilbe, Köpek, Magazin, Haberler

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Yorumlar (11)

Tuğba Tuğba:

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Tuğba Tuğba:

kur-an da bir çok yerde hayvanlarala ilgili ayetler vardır.öldürülmesiyle ilgili hiç bir ayet bulunmamaktadır.hoşgörülü davranılması ve merhamet edilmesiyle ilgilide hadisler bulunmaktadır.toplumu bilmediğiniz konularda yönlendirmeyiniz.

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Berna Karakaya:

O canı Allah verdi Allah alır sen cellatmisin cineyet resmen o köpeklere zehirli et vermek sana verseler nasıl olur acaba Allah onları bilerek gönderdi zaten ezan okundu da melekler iniyor şeytanlara izin vermiyorlar inmesine köpekler kovuyorlar gerçi kalp yokki insanlarda sevginin saygının olmadı bir dünyada yasiyorsunuz

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