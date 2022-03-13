"Saldırgan köpeklere zehirli et verilsin" diyen şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Antalya'da 10 yaşındaki Mahra'nın köpekten kaçarken kamyonun altında kalmasının ardından Isparta'da üniversite öğrencisi Rabia Kallı, yine aynı şekilde köpekten kaçarken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

"ZEHİRLİ ET VERSİNLER"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medyada bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Snob Magazin / Magazin