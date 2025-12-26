Haberler

Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Güncelleme:
İbrahim Tatlıses'in İbo Show Yılbaşı programına Yıldız Tilbe'nin dansı damga vurdu. Tilbe dansında ilginç figürler sergilerken, Tatlıses de gülmekten kendini alamadı.

İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Yıldız Tilbe, sergilediği kendine has dansıyla geceye damga vurdu.

YILDI TİLBE'NİN DANSI İBRAHİM TATLISES'İ GÜLDÜRDÜ

Şarkı aralarında müziğin ritmine kapılarak ilginç figürler sergileyen ünlü sanatçı, stüdyodakilere ve ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. Yıldız Tilbe'nin sıra dışı dansı karşısında İbrahim Tatlıses, kahkahalarına hakim olamadı.

İkilinin neşeli halleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyiciler uzun süren küslüğün ardından gelen bu samimi görüntüleri beğeniyle karşıladı.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalperen84:

Normal bir insan böyle hareketler yaparmı hiç. Yaprağı yemiş bunlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

bunlara dıyecek bır şey kalmadı hepsi tutuncü olmuş,ama sonları hıc guzel gorunmuyor..bunlarmı sanatçı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Bunlar kavgalı değil miydi?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

Setlere dönüşü ertelendi: Ünlü oyuncu bir süre daha çiftçilik yapacak

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

