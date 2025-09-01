Yıldız Tilbe İzmir Fuarı'nda Unutulmaz Bir Konser Verdi

İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği 94'üncü Enternasyonal Fuarı'nda Yıldız Tilbe sahne aldı. Hayranları şarkılarına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

İzmir 94'üncü Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında dün gece ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sahne aldı. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde, hayranları Tilbe'nin sevilen şarkılarına eşlik etti.

Binlerce İzmirli'nin akın ettiği fuarda ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi oldu. Yıldız Tilbe'nin sevilen şarkılarına eşlik eden hayranları, cep telefonları ile çekim yaparak o anları kaydetti. Yıldız Tilbe hayranları, dansıyla göz dolduran sanatçıya hep bir ağızdan eşik etti. Daha çok dans etmek istediğini ancak yaşlandığını söyleyen Tilbe, "Ne güzel görünüyorsunuz. Maşallah size. Ben nasıl görünüyorum? Güzel görünüyor muyum? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Canım İzmir. İzmir'i çok seviyorum. Aslan memleketim. Gönlümün yari İzmir" dedi.

Dillerden düşmeyen parçalarını İzmirliler için seslendiren Tilbe'nin konseri unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldız Tilbe için arkadaşını sırtına çıkarttı

Ünlü sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları renkli görüntüler de oluşturdu. Konsere gelen vatandaşlardan biri, Yıldız Tilbe hayranı arkadaşının sahneyi iyi görebilmesi için eğilerek sırtına çıkarttı. - İZMİR

