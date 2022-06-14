Yeşim Salkım&#039;a Mahkemeden Büyük Şok! - Haberler

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Yeşim Salkım'a Mahkemeden Büyük Şok!

Snob Magazin - Magazin
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Yeşim Salkım'a Mahkemeden Büyük Şok!

Magazin gazetecileri Gülşen Yüksel Salt ile Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın, Yeşim Salkım'a açtığı dava bugün sonuçlandı. İki gazeteciyi avukatları Emek Emre temsil ederken, mahkeme Salkım'ı suçlu buldu. Salkım, hakaret suçundan 109 gün adli para cezasına çarptırdı. İşte detaylar...

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın, magazin sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün sonuçlandı.

İki gazeteciyi avukatları Emek Emre temsil ederken, mahkeme Salkım'ı suçlu buldu. Salkım, hakaret suçundan 109 gün adli para cezasına çarptırdı.

HAKARET ETMİŞTİ

Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecileri kastederek 'satılık kalemler', 'b.. böcekleri', 'kan emiciler' ifadelerini kullanmıştı.

Snob Magazin / Magazin

Gülşen Yüksel Yeşim Salkım Magazin Haberler

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