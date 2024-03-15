Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Şevket Altuğ 81 yaşına girdi
Yeşilçam'da Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı gibi yapımlarda rol alan, Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren yıllardır Datça'da yaşayan Şevket Altuğ, doğum günü kutlamasında çekilen bu fotoğrafını '81' notuyla paylaştı. 13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri tebrik mesajları yağdırdı.
Yeşilçam'da Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı gibi yapımlarda rol alan, Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi.
"81"
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren yıllardır Datça'da yaşayan Şevket Altuğ, doğum günü kutlamasında çekilen bu fotoğrafını "81" notuyla paylaştı.
13 Mart 1943 doğumlu oyuncunun sevenleri tebrik mesajları yağdırdı.