Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Harika Avcı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden Harika Avcı, siroz teşhisi konulmasına rağmen tedavi olmayı reddederek evinden çıkmama kararı aldı. Zor günler geçiren sanatçı, kimseyle görüşmek istemiyor ve tedaviyi kabul etmiyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz güzelleri arasında yer alan Harika Avcı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Siroz teşhisi konulan sanatçı, tedavi olmayı reddederek evinden çıkmama kararı aldı.

"TEDAVİ OLMASI GEREKİYOR AMA KABUL ETMİYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Harika Avcı, siroz rahatsızlığı için tedavi olmayı reddetti.

Zor günler geçiren ve bunalıma girdiği ileri sürülen sanatçı, kimseyle de görüşmek istemiyor. Avcı'nın manevi oğlu olarak bahsettiği Harun Başal da "Kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor.

Tedavi olması gerekiyor. Tedaviyi de kabul etmiyor" diyerek sanatçının sevenlerini üzdü.