Yeşil'in Çocukları Kaçırılıyor!

Dizinin dördüncü bölüm konusu ise şöyle;

Doping skandalı nedeniyle maça çıkamayan Yasin'i konakta da büyük haber bekler. Kapıdan girer girmez Yeşil'in feryatlarını duyan İshak Ali ve Yasin, Menevşe ve çocukların kaçırıldığını öğrenir.

İshak Ali'nin restine karşı Cenap Ağa boş durmamış ve Bıçakçı ailesinin göz bebeklerini kaçırmıştır. Menevşe ve çocukları geri vermek için ise tek bir şartı vardır. Yeşil'in Cenap Ağa'ya teslim edilmesi…

Doğdukları günden beri çocuklarından bir an bile ayrılmayan Yeşil, İshak ve Boncuk'un yokluğunda bu acıyla nasıl baş edemez. Çocukları için canını vermeye hazır olan Yeşil, Cenap Ağa'ya teslim olacak mı?

Gülender, Bıçakçı Konağı'na bomba gibi düşen haberle yıkılmıştır. Kızının kaçırılması, onu derinden etkileyip yasa boğmuştur. Gülender, bu acı dolu durumu tamamen Yeşil'e bağlamaktadır. Kızının güvenliği konusundaki endişeleri Yeşil'e karşı iyice öfkelenmesine neden olur.

Menevşe ve çocuklar Tufan tarafından ıssız bir kulübede hapsedilmiş durumdadır. İshak Ali ve Yasin, Cenap Ağa'nın bu atağına nasıl karşılık verecektir?