Yepyeni Bir İkili Doğuyor

Buray şarkılarının söz ve bestecisi olarak tanıdığımız Gözde Ançel, Samet Aydın'la ortak bir çalışmaya imza atarak müzik dünyasında biz de varız diyor.

Ahmet Can Tekin yönetmenliğinde ilk şarkıları olan 'Saklı Bahçelerim' e klip çeken ikili, bu çalışma için Patara'ya giderek uçsuz bucaksız sahilde kum fırtınası arasında şarkıyı kliplendirdi.

Klipte 2 ayrı evrende birbirlerini arayıp, 3. Evrende buluşan sevgiliyi canlandıran ikili oldukça farklı bir klibe de imza attı. Aslen elektrik elektronik mühendisi olan Ançel, uzun zamandır yurt dışında yaşam sürmektedir ve profesyonel müzik hayatı Ferhat Göçer'in başlattığı beste yarışmasında birinci olmasıyla başlamıştır.

Ardından beğenilen sanatçı Buray'la ardı ardına yaptığı dört albümde de bütün şarkılarına imza atarak ve diğer başarılı çalışmalarıyla da müzik dünyasında adından sıkça bahsettirmiştir.

Birlikte büyük başarıları hedefleyen Gözde Ançel ve Samet Aydın müzik dünyasında daha şimdiden yeni bir ikili doğuyor şeklinde yorumlandı.

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