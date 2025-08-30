Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Güncelleme:
ATV'nin yeni dizisi "Aile Bir İmtihandır" ile ekrana dönecek olan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri merak konusuydu. Gelen son bilgilere göre Afra Saraçoğlu, Avukat Çağla karakteri için prensipte "Evet" dedi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun ATV'nin yeni dizisi "Aile Bir İmtihandır" ile setlere döneceği bir süredir biliniyordu. Ancak dizide başrol oyuncusunun partneri olacak "Avukat Çağla" karakterini kimin canlandıracağı merak konusuydu.

AFRA SARAÇOĞLU PRENSİPTE "EVET" DEDİ

Kulislerde ilk günden bu yana Afra Saraçoğlu'nun adı öne çıkıyordu. Saraçoğlu'nun, OGM Pictures'ın "Pera" dizisini bitirdikten sonra bir süre ana akım projelerde yer almama kararı aldığı iddia edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre genç oyuncu bu kararından vazgeçti ve prensipte "Abi" dizisine onay verdi.

İDDİALI BİR BULUŞMA

Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı "Cerrah Doğan Hancıoğlu" karakteriyle, Afra Saraçoğlu'nun hayat vereceği Avukat Çağla karakteri dizinin merkezinde yer alacak. Bu güçlü eşleşmenin, yeni sezona damga vurması bekleniyor.

ÇEKİMLER EYLÜLDE BAŞLIYOR

OGM Pictures imzalı dizinin çekimleri eylül ortasında başlayacak. Yapım, şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
