Yeni evlenen Petek Dinçöz, hayranlarına sürpriz yapıp sütyenli pozunu paylaştı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Evlenmesinin ardından daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Dinçöz, hayranlarına bir sürpriz yapıp sosyal medyada sütyenli pozunu paylaştı.

Magazin dünyasının geçmişten bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran ünlü şarkıcı ve sunucu Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile boşanmasının ardından Miami'ye yerleşmişti.

ANİ KARARLA EVLENDİ

Dinçöz, geçtiğimiz aylarda ise ani bir kararla çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Evlenmesinin ardından daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Dinçöz, sosyal medya hesabından bir sürprize imza attı.

SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Petek Dinçöz son olarak siyah ceket içine yalnızca sütyen giyip poz verdi. Cesur tarzıyla boy gösteren Dinçöz'e beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Yakışmış" yorumunda bulundu.

İşte Dinçöz'ün o pozu: