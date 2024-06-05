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Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programında tansiyon yükseldi. Üst üste konuşan ve tartışan yarışmacılara sinirlenen Topal, yerinden kalkarak masayı terk etti. Topal, 'Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok' diyerek tepkisini dile getirdi.

Zuhal Topal'ın sunuculuğuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in dün yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi. Topal, üst üste konuşan yarışmacılara tepki göstererek masadan kalktı.

"SAYGINIZ YOK"

Defalarca kez uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşmasına tartışmasına sinirlenen Topal, konuşurken lafının kesilmesiyle çılgına döndü. Sinirden yerinden kalkarak masayı terk eden Topal, "Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek bağırdı.

Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti

"İNSANI ÇILDIRTIYORSUNUZ"

Sakinleştikten sonra çekime devam eden Zuhal Topal "Çok özür diliyorum seyircilerden fakat dayanamadım. Ben bir şey anlatırken hiç saygınız yok mu? Beni duymuyor musunuz, sizi uyarmıyorlar mı? Sizleri savunmak, programın selameti için konuşuyorum. Gerçekten insanı çıldırtıyorsunuz. Hiç saygınız yok. Ben 3 sezondur bunu başaramadım, seyircilerden bir kez daha özür diliyorum. Seyirciler 'durduramıyor musunuz, susturamıyor musunuz' diyorlar. Geldiğim son nokta bu. Burası ilkokul mu? Yaşını başını almış insanlarsınız. Birbirinizi dinlemek çok mu zor? Ben böyle bir tepki verecek biri değilim çıldırdım artık. Yarışmacılar mahcup bir duruma düşmesin diye görüntülerin bir kısmını yayınlamıyoruz. Bizim toplumumuzun sorunu bu zaten herkes üste çıkmak ve son sözü söylemek istiyor. Ekibime soru soruyorum ona bile müsaade etmiyorsunuz.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Zuhal Topal Tansiyon Tv8 Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

MURAT AKYOL:

Bu hareketinden dolayı tebrik eder inşallah birdaha geri dönmez ekran kirliliği olmaz..

65
3
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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Gün boyu haber kanallarında açlıktan ölen küçük çocukları görüpte, Reyting için yapamayacağı şey olmayan bir kanalda , önlerine koyulan yemeği aşağılayıp beğenmeyen şow için kendini maymuna çeviren cahil insanları izlemek, gereksiz olduğu kadar utanç verici....!!!!!

53
1
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Gökhan Cengiz:

Zuhal hanım, merak ettiğim, programınıza çıkanlar toplumumuzdaki ortalama insan profili mi? Yoksa Reyting yüksek çıksın diye bu tarz insanları mı seçiyorsunuz? Eğer ortalama insan profilimiz böyleyse saygısız insanlardan oluşan bir toplumda yaşıyoruz demektir değilse Reyting uğruna saygısızlığı yücelten bir formatınız var demektir.her iki durumda da çok yazık maalesef

36
0
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sade vatandaş:

bu habermi şimdi ?

23
0
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Goker Deveci:

Bu tür gereksiz programlarin acilen kaldirilmasi lazim.

11
1
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serdar turan:

yarışma programlarında ajanstan gelen insanlar oluyor.yarışmacılar gerçek değil,dizi filmi oyuncusu gibi hareket ediyor

5
0
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osman kara kara:

Hepsi senaryo sonuçta canlı yayın değil.

4
0
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serdar turan:

havalı eteğimi göstereyim diye rol kesmiş

3
1
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Mustafa Canbeg:

Önce Patronu Acun Survivor'da yaptı, baktı millet seviyor. Sonra demişlerdir, "Burada neden olmasın? Sabah kuşağında o kadar gereksiz program var ki, bu da onlardan biri."

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