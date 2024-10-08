Yeliz Yeşilmen: Babam beni görücü usulüyle evlendirdi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sunucu Yeliz Yeşilmen oldu. Tüm sorulara içtenliğiyle cevap veren Yeşilmen trajik hayat öyküsünün bilinmeyenlerini anlattı

BABAMDAN KEMERLE DAYAK YEDİM

Aile ilişkilerinden bahseden Yeliz Yeşilmen babasının çok kıskanç olduğunu ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söyledi.

"Babam okuluma elip arkadaş olduğum erkeklere hyesap sorardı. Belinde taşıdığı ruhsatsız silahı vardı yolda bana bakıldığında silah çekerdi. Her ne kadar iyi bir baba olsa da karnemde kırık olduğu gerekçesiyle beni kemerle dövdü" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK GELİNDİM BU YÜZDEN DEFALARCA İNTİHAR ETTİM

Babasının kendisimni çok kıskanması sonucu 16 yaşında evlendirdiği itirafında da bulunan Yeşilmen,

" Lise 3'e geçtiğim dönemde 6 aylık süren bir görücü usulü evlilik gerçekleştirdim. Yurtdışına gitmek zorunda kaldım. Babamı hiç affetmemiştim kendisini affetirmek için uğraştı. Hellaleştik ve sorunlarımızı çözdük. Çok büyük bir travma yaşadım defalarca intihar etmeyi denedim sonrasında da yine babam sayesinde televizyon dünyasına adım attım" diye konuştu.

'DENİZ AKKAYA ESKİ EŞİMLE ÇIKAN HABERLERİ BÜYÜTEN KİŞİDİR'

Eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın magazin gündemine bomba gibi düşen leopar çamaşırlı pozları hakkında da konuşan Yeşilmen olaya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Doğum günüydü öylesine çektim koydum ama bu olayı ve haberi büyüten kişi Deniz Akkaya'dır"