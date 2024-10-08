Üye Girişi
Haberler

Yeliz Yeşilmen: Babam beni görücü usulüyle evlendirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeliz Yeşilmen, Haberler.com Youtube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun Haber Bahane programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çocuk gelin olduğunu söyleyen Yeşilmen, "Babam beni görücü usulüyle evlendirdi. 6 ay sürdü babamı affetmemiştim sonrasında barıştık" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu sunucu Yeliz Yeşilmen oldu. Tüm sorulara içtenliğiyle cevap veren Yeşilmen trajik hayat öyküsünün bilinmeyenlerini anlattı

BABAMDAN KEMERLE DAYAK YEDİM

Aile ilişkilerinden bahseden Yeliz Yeşilmen babasının çok kıskanç olduğunu ve kendisine defalarca şiddet uyguladığını söyledi.

"Babam okuluma elip arkadaş olduğum erkeklere hyesap sorardı. Belinde taşıdığı ruhsatsız silahı vardı yolda bana bakıldığında silah çekerdi. Her ne kadar iyi bir baba olsa da karnemde kırık olduğu gerekçesiyle beni kemerle dövdü" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK GELİNDİM BU YÜZDEN DEFALARCA İNTİHAR ETTİM

Babasının kendisimni çok kıskanması sonucu 16 yaşında evlendirdiği itirafında da bulunan Yeşilmen,

" Lise 3'e geçtiğim dönemde 6 aylık süren bir görücü usulü evlilik gerçekleştirdim. Yurtdışına gitmek zorunda kaldım. Babamı hiç affetmemiştim kendisini affetirmek için uğraştı. Hellaleştik ve sorunlarımızı çözdük. Çok büyük bir travma yaşadım defalarca intihar etmeyi denedim sonrasında da yine babam sayesinde televizyon dünyasına adım attım" diye konuştu.

'DENİZ AKKAYA ESKİ EŞİMLE ÇIKAN HABERLERİ BÜYÜTEN KİŞİDİR'

Eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın magazin gündemine bomba gibi düşen leopar çamaşırlı pozları hakkında da konuşan Yeşilmen olaya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Doğum günüydü öylesine çektim koydum ama bu olayı ve haberi büyüten kişi Deniz Akkaya'dır"

Yeliz Yeşilmen: Babam beni görücü usulüyle evlendirdi
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Gökay Kalaycıoğlu Yeliz Yeşilmen Magazin 3-sayfa YouTube Çocuk Kadın Yaşam Baba

Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız

 Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi
Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

Adli Tıp'ın Cem Garipoğlu raporuna baba Süreyya Karabulut'tan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tahminleri! Nimet Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? 9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 9 Ekim İstanbul Hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nereli? Mert Günok kadrodan neden çıkarıldı? Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.