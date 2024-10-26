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Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

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Sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaevine girdi. İş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldığı nikah töreninde Bingöl'ün babası, oğluna kendisinin sahip olduğu İstiklal Madalyası'nı taktı.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Plajı'ndaki bir otelde düzenlenen törenle evlendi. Sahilde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftçin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan yer aldı.

BİNGÖL'E İSTİKLAL MADALYASI TAKILDI

Törende, Yavuz Bingöl'ün babası Hüseyin Bingöl, oğluna babasının İstiklal Madalyası'nı taktı. Yavuz Bingöl'ün bu sürpriz karşısında duygulandığı görüldü.

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

"SADE BİR ORGANİZASYON YAPTIK"

Tören sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yavuz Bingöl, "Bizim aslında bugün en mutlu günümüz ama biliyorsunuz birkaç gün evvel TUSAŞ'ta o lanet saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. O yüzden düğünümüzü biraz buruk bir şekilde gerçekleştirdik. Dostlar arasında sakin, sade bir organizasyon yaptık" dedi.

İşte düğünden kareler;

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu

Yavuz Bingöl evlendi, nikaha babasının hediyesi damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Yavuz Bingöl Balıkesir Ayvalık Ünlüler Magazin Bingöl Sanat Yaşam Tören

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