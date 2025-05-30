Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü; sosyal medyayı ikiye bölündü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılış törenine katıldı. Törene katılan sanatçı Yavuz Bingöl'ün sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar arasında tartışma başladı. Bazı yorumcular, "Türk kültüründe büyüklerin eli öpülür, bunda garip bir şey yok" derken, bazıları ise "Bir sanatçıya el öpmek yakışmaz" ifadeleriyle Yavuz Bingöl'e tepki gösterdi.