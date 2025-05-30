Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü; sosyal medyayı ikiye bölündü

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü; sosyal medyayı ikiye bölündü
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Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü; sosyal medyayı ikiye bölündü
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Sanatçı Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi gündem oldu. Görüntüye bazı kullanıcılar "Türk kültüründe büyüklerin eli öpülür" diyerek destek verirken, bazıları ise "Bir sanatçıya el öpmek yakışmaz" diyerek eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılış törenine katıldı. Törene katılan sanatçı Yavuz Bingöl'ün sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi dikkat çekti.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcılar arasında tartışma başladı. Bazı yorumcular, "Türk kültüründe büyüklerin eli öpülür, bunda garip bir şey yok" derken, bazıları ise "Bir sanatçıya el öpmek yakışmaz" ifadeleriyle Yavuz Bingöl'e tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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