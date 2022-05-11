Yavuz Bingöl... ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
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Yavuz Bingöl'ün 79 yaşındaki annesi ve halk ozanı Şahsenem Bacı yoğun bakıma kaldırıldı
Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı bir döneme damgasını vurmuştu.
Son yıllarda Alzheimer hastalığına yakalanan ve tedavi gören Şahsenem Bacı solunum yetmezliği nedeniyle dün gece Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan halk ozanı Şahsenem Bacı için tedirgin bekleyiş devam ediyor.
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