Yasmin Erbil'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, annesiyle çektiği videoyla beğeni topladı. Videoya eklediği "Seni kıskanıyorlar diyen annenle büyümüşsündür" notu izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Takipçiler, Erbil'in annesi Nergis Kumbasar'a olan benzerliğini öne çıkacak yorumlar yaptı. Anne-kızın samimi ve sempatik halleri videoyu daha da dikkat çekici kıldı. Hem esprili notu hem de görünüşlerindeki benzerlik, paylaşımı öne çıkaran detaylar arasında yer aldı.

Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Canan karakteriyle oyunculuğa göz kırpmıştı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür.