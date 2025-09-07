Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çiftinin evlilikleri sona erdi!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan'ın evlilikleri sona erdi. 14 yıl süren birliktelik, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

14 YILLIK BİRLİKTELİK BİTTİ

Haberler.com Stüdyosu'nda yayınlanan Magazin Bahane programında bu hafta gündemin en dikkat çeken konusu Yasemin ve İzzet Özilhan'ın boşanması oldu. Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Özilhan çiftinin 14 yıllık evliliğini masaya yatırarak ayrılığın perde arkasını değerlendirdi.

YASEMİN ÖZİLHAN OYUNCULUĞU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Programda, Yasemin Özilhan'ın evliliğinin ardından oyunculuğu bıraktığı hatırlatıldı. Yasemin Ergene olarak tanınan ünlü oyuncunun, Özilhan soyadını aldıktan sonra kariyerine devam etmediği ve bu kararın aile tarafından yönlendirildiği öne sürüldü.

"KENDİ YOLUNU ÇİZMEK İSTEDİ"

Solaker ve Kalaycıoğlu'nun yorumlarına göre, Yasemin Özilhan evlilik boyunca aile tarafından sunulan imkânlarla yaşadı. Ancak Özilhan'ın son dönemde bu çerçevede kalmak istemediği ve kendi yolunu çizme arzusunun ayrılıkta önemli rol oynadığı ifade edildi.