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Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı

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Oyuncu Yasemin Kay Allen, derin göğüs dekolteli ve transparan elbisesine bir takipçisinden gelen "Bedeninizi satmaya çalışıyorsunuz" eleştirisine yanıt verdi. Allen, "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakar kıyafetler bile gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir." dedi.

Oyuncu Yasemin Kay Allen, önceki gün katıldığı GQ Men Of The Year ödül töreninde derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Davette çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya takipçisinden gelen bir yorum dikkat çekti.

Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı

"BEDENİNİZİ 'SATMAYA' ÇALIŞIYORSUNUZ"

Takipçisi, Allen'ın tercih ettiği kıyafeti eleştirerek,"Seni gerçekten seviyorum. Bu yüzden kendine bunu yapıyor ve diğer kadın ünlüler gibi giyiniyor olmanı görmek çok üzücü. Sanki kendinizi olabildiğince çıplak bir şekilde sergileyerek bedeninizi 'satmaya' çalışıyorsunuz. Bu, sana hiç yakışmıyor ve nefret edenlerine harika bir hediye verdin. Sana içtenlikle en iyisini diliyorum." dedi.

Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı

"İNSAN BEDENİ KUTLANMALI"

Eleştiriye kayıtsız kalamayan ünlü oyuncu ise yanıt olarak, "İnsan bedeni kutlanması gereken bir şeydir. En muhafazakâr kıyafetler bile, gözlemleyen kişiye bağlı olarak erotik olabilir." ifadelerini kullandı.

Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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