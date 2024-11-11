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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

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'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi

    Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 16 isim arasında yer alan şarkıcı Serdar Ortaç ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

    SERDAR ORTAÇ'A EV HAPSİ KARARI

    İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıda ifade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serdar Ortaç hakkında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi.

    Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

    Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

    Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

    Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
    Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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    Yorumlar (13)

    Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

    Bir önceki haberde demiştim ben tutuklamazlar bunları diye gariban biri olsa hemen çekerler

    Yorum Beğen70
    Yorum Beğenme3
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    Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

    Olması gereken bu zaten...kimseyi gidin kumar oynayın diye teşvik etmiyorsa ...Adam Kıbrıs'ta orda burda Gürcistan ta gidip kumar oynuyorsa kendi parasıyla oynuyo...Devletin parasıyla oynamıyor ya...Kime ne ya....Akp iktidarı iflas etti gündemi değiştirmek için ayak oyunları bu işler..Her hafta böyle gündemi değiştirmek için ortaya bi komu atıp pahalılığı, emekliyi,, asgari ücretliyi konuşturmamaya çalışıyorlar...Serdar onu yapmış Mehmet Ali bunu yapmış..bize ne abi..kime ne

    Yorum Beğen48
    Yorum Beğenme16
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    Haber YorumlarıFA null:

    serdar ortaç karakterli insandır Mehmet Ali Erbil için karakterli diyemem

    Yorum Beğen41
    Yorum Beğenme6
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    Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

    Ya milleti zorla kacak kucak işlere yönlendiriyorlar vallahı ceza yok caydırıcılık yok kara para akla çal cırp serbest

    Yorum Beğen6
    Yorum Beğenme0
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    Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

    bir varmış bir yokmuş diye başlar hikaye

    Yorum Beğen4
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    Haber YorumlarıBOZKURT_07 null:

    faiz haramdir diyerek devlet bankaları faiz veriyor .kumar haramdır diyerek devlet eliyle kumar oynatilip bunlardan birde vergi alınıyor ..şimdi suçlu bu adamlarmi ? yoksa devletin kendisimi ? oynayan varsa oda kendi parası ile oynuyordur kardeşim batarsa adam batar kime ne ? serbest kalacakları zaten belliydi yine çok güzel gündem değiştirildi helal olsun ??????????

    Yorum Beğen2
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıKara_kalem:

    Ne olacaktı adam milyar tl kaybetti tüm dünya kumar bağılısı olduğunu bilirim şahit gerek yok fakir ilişki yaşadığımda kaçak ilişki zengin yaşadığında kaçak filler modeli aynı AİLESİ GİBİ TÜRKİYE YASALARI

    Yorum Beğen0
    Yorum Beğenme2
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    Haber YorumlarıElif Güzel:

    Bu adam ms hastası içeri atamazlar zaten ötekiler ne yapacak onu merak ediyorum

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    Haber YorumlarıSavas Ozturk:

    UMRUM DIŞI.

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    Haber YorumlarıCAN Işık:

    Ne olacaktı :) :) :? :)

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