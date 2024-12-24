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Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

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Gelin Evi programında ilginç anlar yaşandı. Evini ve düğününü yarıştıran bir gelin, saçına yaptırdığı farklı konseptle hem izleyenleri hem de diğer yarışmacıları şaşkına çevirdi. O anlara sosyal medyada "Daha neler göreceğiz" yorumları yapıldı.

Gelin Evi programında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Zaman zaman yarışmacıların kıyafeti, makyajları ve evleri gündeme gelirken, bu kez bir yarışmacının saçına yaptırdığı konsept çok konuşuldu.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

21 yaşındaki 2 aylık evli gelin Seval Özel, yarışmaya bir buket gülden oluşan şapka ile geldi. Yarışmacı gelin tarzını "Bir modacım var, bunlar da özel tasarım. Günlük kıyafet giymek istemedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil." sözleriyle açıkladı.

Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Görüntüler hem izleyicileri hem de konukları şaşkına çevirirken, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Daha neler göreceğiz" yorumlarında bulundu.

Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCaner Alp:

Huni taksaydın kafana, oda herkesin yapabileceği birşey değil.

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Artık gercekten söylenecek bir şey yok

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Hmm Evet anladık…sizi şöyle alalım. Önce bir ceketi giyin, sabitliyelim. Doktor hemen geliyor

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Haber YorumlarıOrhan D:

Alkışlı yorum :)

Yorum Beğen7
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