Yargı'nın yıldızları kendilerinden geçti! Figürleri apaçi dansından hallice, videoya yorum yağıyor - Haberler

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Yargı'nın yıldızları kendilerinden geçti! Figürleri apaçi dansından hallice, videoya yorum yağıyor

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Yargı dizisinin oyuncuları sezon finali öncesi sette dans etti. Oyuncuların eğlenceli anlarına Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun dansı damga vurdu

Kanal D'de ekranlara gelen Yargı, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla kısa süre içerisinde reytinglerin zirvesine oturmayı başardı. Şu anakadar 30 bölümü yayınlanan Yargı dizisi, başarılı bir sezonun ardından final bölümü için sete girdi.

SETTE ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİLER

Oyuncular, çekimlerin bitmesinin ardından soluğu setin ortasında aldı. Tüm ekibin kendinden geçtiği anlara, dizinin yıldızlarının dans figürleri damga vurdu.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun kendine has figürleri, sosyal medya kullanıcılarının ve hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Video kısa süre içerisinde adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Magazin, Haberler

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