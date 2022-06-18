Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yargı'nın Parla'sı Zeynep Atılgan, en zorlandığı sahneyi anlattı: Panik atak sahnesinde rolden çıkamadım

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Yargı dizisinin sevilen oyuncularından Zeynep Atılgan, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk oldu. Oyunculuğa başlama serüveninden bahseden Atılgan, Yargı dizisinde en zorlandığı ve en eğlendiği sahneleri anlattı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Parla rolünü oynayan Zeynep Atılgan, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yargı dizisindeki rolünden bahseden genç oyuncu gelecek planlarından ve Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ile çalışmanın avantajlarından bahsetti.

Zeynep Atılgan, Melis Yaşar'ın "Oyunculuk kariyerine nasıl başladın?", "Yargı dizisine nasıl seçildin?" "En zorlandığın ve en eğlendiği sahne hangileriydi?" ile "Çevrenden nasıl tepkiler aldın?" sorularına cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Youtube Kanal D Yargı Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title