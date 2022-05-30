Yargı'nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, kendini müziğin ritmine kaptırınca sahnede kendinden geçti - Haberler

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. 34. bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen Yargı'nın oyuncuları, dün akşam bir mekanda eğlendi.

SAHNEDE DANS ETTİ

Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz ise kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı. Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Urgancıoğlu ise sahnedeki partneri izledi.

URGANCIOĞLU: PINAR'LA OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, "Pınar'la omuz omuza çalışıyoruz, sürekli birlikteyiz. Aşk 101'i de sayarsak 3 sezondur birlikteyiz. Bütün ekiple bu duyguları yaşıyoruz. Her şeyi biz sırtlanıyormuşuz gibi görünüyor ama çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Pınar'a ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu tek başına yapılabilecek bir iş değil" dedi.