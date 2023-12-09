Yargı dizisinde Yekta'nın kurtuluşu ve Mercan'ın duygusal anı

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'ya bu hafta Yekta damga vuruyor. Geçen bölümün sonunda vurulan Yekta'nın kurtulup kurtulamayacağı merakla beklenirken; Mercan'ın "anne" demesi izleyenlerin içini ısıtıyor.

Her bölümüyle çok Yargı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Pazar günü ekrana gelecek 75'inci bölümden yayınlanan tanıtımda Yekta'nın vurulmasıyla herkes büyük panik yaşarken Ilgaz ve Eren emniyet birimleriyle birlikte binaya girmeye karar veriyor.

Yekta'nın ölüp ölmeyeceği sorusu yeni bölümün heyecanını artırırken tanıtımda binadan çıkan Ceylin'e 'Anne' diyerek koşan Mercan izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor.