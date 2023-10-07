Yargı Dizisi Yeni Bölümünde Gözyaşları Sel Olacak
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Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'nın yeni bölümünde Ceylin ve Ilgaz'ın çaresizlikleri izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.
Kanal D'nin her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen, Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'da bu hafta gözyaşları sel olacak.
Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Ceylin ve Ilgaz'ın çaresizlikleri izleyicilere duygu dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.
3'üncü sezona hızlı başlayan ve reytinglerde birinci sırada yerine alan Yargı'nın pazar akşamı yayınlanacak duygu dolu yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.
Ilgaz ve Ceylin'in Mercan'ı kaybettikleri andaki çaresizliklerine tanık olduğumuz tanıtıma Ceylin'in gözyaşları içinde 'Benim kızım karanlıktan korkar.' sözleri damga vuruyor.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin