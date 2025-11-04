Haberler

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt
Güncelleme:
Uzak Şehir dizisinin setinden paylaşıldığı iddia edilen bir karede Ozan Akbaba'ya tıpatıp benzeyen bir kişinin otobüs önünde oturduğu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oyuncu, "Milletin işi gücü yok, yapay zekayla bir şeyler üretiyorlar" diyerek kareye tepki gösterdi.

  • Ozan Akbaba'nın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı yapay zeka ile üretildi.
  • Fotoğrafta Ozan Akbaba'ya birebir benzeyen bir kişi bir otobüsün önünde oturuyor.
  • Ozan Akbaba, fotoğrafın yapay zeka ile üretildiğini ve dublörü olduğu iddialarını yalanladı.

Son dönemin ilgiyle takip edilen projelerinden biri olan Uzak Şehir dizisinin setinden paylaşıldığı iddia edilen bir kare, oyuncu Ozan Akbaba'yı sosyal medyanın gündemine taşıdı. Görüntüde, Akbaba'ya neredeyse birebir benzeyen bir kişinin bir otobüsün önünde oturduğu anlar yer alıyordu. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bu kare, çeşitli yorumlara neden oldu.

Kullanıcılar arasında iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir kısım bu kişinin dublörü olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar da görüntünün yapay zekâ aracılığıyla oluşturulduğunu öne sürdü. Ozan Akbaba'ya birebir benzerliğiyle dikkat çeken kişinin kimliği netleşmezken, tartışma dijital mecralarda hızla büyüdü.

FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÇIKTI

Gündem olan kareye ilişkin ilk açıklama bizzat Ozan Akbaba'dan geldi. Oyuncu, önceki gün görüntülendiğinde konuya dair soruları yanıtladı. Akbaba, iddialara şu sözlerle karşılık verdi, "O haberi ben de gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretip sonra da 'Bu Ozan'ın dublörüymüş' diye ortaya atıyorlar"

Ömercan Altay
Haberler.com / Kafkasya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğa Irmak:

tüh yaaa :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
