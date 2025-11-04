Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt
Uzak Şehir dizisinin setinden paylaşıldığı iddia edilen bir karede Ozan Akbaba'ya tıpatıp benzeyen bir kişinin otobüs önünde oturduğu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oyuncu, "Milletin işi gücü yok, yapay zekayla bir şeyler üretiyorlar" diyerek kareye tepki gösterdi.
Son dönemin ilgiyle takip edilen projelerinden biri olan Uzak Şehir dizisinin setinden paylaşıldığı iddia edilen bir kare, oyuncu Ozan Akbaba'yı sosyal medyanın gündemine taşıdı. Görüntüde, Akbaba'ya neredeyse birebir benzeyen bir kişinin bir otobüsün önünde oturduğu anlar yer alıyordu. Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bu kare, çeşitli yorumlara neden oldu.
Kullanıcılar arasında iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir kısım bu kişinin dublörü olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar da görüntünün yapay zekâ aracılığıyla oluşturulduğunu öne sürdü. Ozan Akbaba'ya birebir benzerliğiyle dikkat çeken kişinin kimliği netleşmezken, tartışma dijital mecralarda hızla büyüdü.
FOTOĞRAF YAPAY ZEKA ÇIKTI
Gündem olan kareye ilişkin ilk açıklama bizzat Ozan Akbaba'dan geldi. Oyuncu, önceki gün görüntülendiğinde konuya dair soruları yanıtladı. Akbaba, iddialara şu sözlerle karşılık verdi, "O haberi ben de gördüm. Milletin işi gücü yok, yapay zekâyla bir şeyler üretip sonra da 'Bu Ozan'ın dublörüymüş' diye ortaya atıyorlar"