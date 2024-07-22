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Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu

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Metin Akdülger'in kadrodan ayrıldığı Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu. Öztürk dizide Karsu'nun hayatına girecek olan Bora rolünü oynayacak.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral'ın başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye veda eden başrol oyuncusu Metin Akdülger'in yerine gelen isim ise Engin Öztürk oldu.

DİZİNİN HİKAYESİ DEĞİŞECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu EnginÖztürk, Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu dizisiyle el sıkıştı. Öztürk, Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Özge Özpirinçci'nin oynadığı Karsu'nun hayatına girecek olan Bora rolünü oynayacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin hikayesi yenilenecek ve dizi Uğur Yücel'in hayat verdiği Hasan'ın Urfa'da çekilen sahneleriyle açılacak.

Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk daha önce Biz Böyleyiz filminde başrolü paylaşmıştı. Yıllar sonra bir araya gelecek olan ikilinin yeni hikayesi merak edilmeye başladı.

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Metin Akdülger Sandık Kokusu Engin Öztürk Karsu Dizi Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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