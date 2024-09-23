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Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi

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Yakın arkadaşı Metin Arolat'ın cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Gülşen, dün akşamki sahnesinde fenalık geçirdi. Bangır Bangır şarkısını söylerken rahatsızlanan Gülşen, sahneden inmek zorunda kaldı.

İstanbul Kozyatağı'ndaki sahnesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat için dün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği törende ayakta durmakta güçlük çeken Gülşen, gözyaşlarına boğuldu. Cenazeden sonra sahneye çıkmak zorunda kalan şarkıcı, fenalık geçirdi.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, yakın arkadaşı Metin Arolat'ın cenaze töreninde dakikalarca gözyaşı döken Gülşen, akşam da sahneye çıkmak zorunda kaldı. Bir mekanda sahneye çıkan şarkıcı "Bangır Bangır" şarkısını söylerken bir anda fenalaştı. Ekip arkadaşlarının müdahale ettiği şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı.

Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Metin Arolat Magazin Gülşen Yaşam

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