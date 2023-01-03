Yağmur Atacan... EŞİ KORONAYA YAKALANDIĞINI DUYURDU!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinden yeni yılda üzen bir haber geldi. Yağmur Atacan koronavirüse yakalandı. Hastalık haberini hem ünlü oyuncunun kendisi hem de Pınar Altuğ duyurdu.

Sosyal medyada evliliklerine dair sıklıkla paylaşımlarda bulunan çiftten Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan üzen bir haber geldi.

Pınar Altuğ bu haberi, "Biraz değişik başlasa da bu yıl güzel olacak biliyorum..." sözleriyle duyurdu.

Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Meltem Çetinoğlu rolü ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yağmur Atacan ise hastalığını, "Yeni yıla günaydın. Arayıp ulaşamayanlar ve arayamadıklarım, aslında bir iki saat gözüm açıktı ama onu da beni yalnız bırakmayan karım ile mesafeli/maskeli bir yılbaşı yemeğine ayırdım...

Her şeyin başı sağlık deniyor ya... Heh! Tam da o şekilde girdim işte 2023'e...

Ama bu yıl çok güzel işler yapacağız. Bak demedi demeyin. Herkese iyi yıllar." sözleri ile duyurdu.