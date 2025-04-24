'Wednesday' Dizisinin İkinci Sezonundan İlk Fragman Yayınlandı

'WEDNESDAY' dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

' Wednesday' dizisi yayınlandığı 2022 yılında ilk sezonuyla dikkat çekti. Dizinin ikinci sezonundan ilk fragman dün yayınlandı. ' Wednesday'in ikinci sezonu iki parça halinde izleyiciye sunulacak. İlk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de gösterime girecek. Tim Burton imzalı ' Wednesday', daha önce hem sinemaya hem de televizyona uyarlanan 'Addams Ailesi' (The Addams Family) serisinden tanınan 'Wednesday Addams' karakterine odaklanıyor. Dizide ' 'Wednesday' karakterini Jenna Ortega canlandırıyor.

Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği ikinci sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dahil olacak isimlerin arasında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga bulunuyor.