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Wanda Nara'dan tepki çeken üstsüz paylaşım

Wanda Nara'dan tepki çeken üstsüz paylaşım
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Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, sabaha karşı yaptığı cesur paylaşımıyla sosyal medyada tartışma yarattı. Takipçileri, "Bu fotoğrafa gerek var mı?", "Çocuklarından utanmalısın" ve "Bir anne gibi davran" yorumlarıyla tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Aldatma iddiaları, mesaj ifşaları ve sık sık yaşanan tartışmalarla gündemden düşmeyen çiftin ayrılığı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Wanda Nara, bu kez de sabaha karşı yaptığı cesur bir paylaşımla gündeme geldi.

Wanda Nara'dan tepki çeken üstsüz paylaşım

Üstsüz şekilde kamera karşısına geçen Nara'nın paylaşımı, takipçilerinin yoğun eleştirisine neden oldu. "Bu fotoğrafa gerek var mı?", "Bir anne gibi davran", "Çocuklarından utanmalısın" gibi yorumlarla çok sayıda kullanıcı, Nara'nın pozunu eleştirdi.

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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

modern insan olacak o kadar :)

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