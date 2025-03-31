Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

Sahnede fenalaşan Volkan Konak hayatını kaybetti
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Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı

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KKTC'de konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın yıllar önce açıkladığı vasiyeti yeniden gündem oldu. Konak "Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne" ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki programı sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 58 yaşındaki sanatçının ölüm haberiyle ilgili KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Volkan Konak yıllar önce bir konser sırasında vasiyetini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen isteyen sanatçı bedeninin yakılarak küllerinin Trabzon'a savrulmasını istemişti.

"NE OLUR BEN ÖLÜNCE GÖMMESİNLER BENİ TOPRAĞA"

Sanatçı, vasiyetini şu sözlerle açıkladı; "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne."

TOPRAKLARINA BAĞLILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Konak'ın bu sözleri, sanatçının Karadeniz'e ve doğup büyüdüğü topraklara olan derin bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı da bu duygusal isteğe destek mesajları paylaştı.

AİLESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Volkan Konak 30 Mart gecesinde Kıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının bu vasiyetine nasıl yaklaşılacağı merak konusu oldu.

Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Yobaz ve Din tüccarlarının güzel ülkemizdeki insanları ne hale getirdiler bu eserin yarattığı bir söylem maalesef. insanoğlu topraktan geldi toprağa gidecektir. Kızgınlık ve nefretten söylenmiş bu söz elbette yerine getirilmeyecektir. Seni dürüst ve dik duruşunla anacağız üstadım. Allah rahmet eylesin inşallah.

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Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

ateşi bol olsun

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Haber YorumlarıCihat Altin:

Müslümanlikta ölü yakma yoktur inşallah son nefesinde Tevbe etmiştir

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Haber YorumlarıKablobükücü:

küllerinden doğmak istiyor belli

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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

3 yıl önce programda kendi köyünde maçka da babasının yanına defnedilmek istediğini başucunda çınar ağacı dikilmesini mezar taşı istemediğini söylemişti büyük usta allah rahmet eylesin. Kıymetli sanatçılarımızı maalesef erken yaşta kaybettik hep.

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Haber YorumlarıUD:

g.ber

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Haber Yorumlarısüleyman kahraman:

Zihniyeti belli bir yaşamı vardi.beni yakin diyen bir kişinin inancına göre gelde şimdi rahmet oku.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Swn qdamin dibisin

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Haber YorumlarıFerit Er:

aslanim benim tanri kutsasin

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