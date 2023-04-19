Vedat Milor, bir daha siyasi paylaşım yapmama kararı aldı

Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda artık siyasi görüşünü belirtmeyeceğini söyledi. Dün son kez siyasi paylaşım yaptığını söyleyen Milor "Artık tamamen yemeğe odaklanacağım" dedi.

Uzun yıllardır yemek eleştirmenliği yapan Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyordu. Zaman zaman siyasi görüşüyle ilgili paylaşımlar da yapan Milor, aldığı kararı duyurdu.

"TAMAMEN YEMEĞE ODAKLANACAĞIM"

Twitter hesabından artık siyasi paylaşımlar yapmayacağını duyuran Milor, "Siyasi tweet atmam yönünde yoğun bir istek var. Ben söylemek istediklerimi defalarca söyledim. Kitaplarda, köşe yazılarında da yazdım. O yüzden bugün son siyasi tweet'i atıp artık tamamen yemeğe odaklanacağım" ifadelerini kullandı.