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Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
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Son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahatler yaptığı söylemleriyle gündemde olan şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı programda yine ilginç ifadeler kullandı. Farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ifade eden Güney, uzaylılarla tanıştığını söyledi. "Bazı şeyleri anlatamıyorum, insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer" diyen Güney'in programda 'yalan makinesi' olduğu iddia edilen bir cihaza bağlanarak sorulara verdiği yanıtlar ise doğru olarak algılandı.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, bu defa Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki Pembe Yalanlar programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yusuf Güney, uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü söyledi.

YALAN MAKİNESİ GÜNEY'İ DOĞRULADI

Yusuf Güney, 'yalan makinesi' olduğu iddia edilen bir cihaza bağlandı. Güney'in yanıtları ise cihaz tarafından doğru olarak algılandı. Güney, Işıtmak'ın "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna "Evet gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap alamadım gittiler." cevabını verdi.

"BAŞIM FARKLI BİR TEHLİKEYE GİRER"

Gelecekte olacak çok büyük kitlesel olayları gördüğünü savunan Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım." diye konuştu.

Güney, "Ruhlar seni neden koruyorlar?" sorusuna ise "Esas amacıma gitmek için herhalde bilmiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Alaadinin lambasindan da 3 harfli cikiyormus gordun mu onu da... ilk harfi S son harfi K...

Yorum Beğen23
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Haber Yorumlarıidris Demirci:

O yalan makinesini biz yapmıştık. Ölçümleri hata veriyordu . Makina da bazan yalan söylüyordu

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Haber YorumlarıSercan Aydın:

Ben gördüm Yusuf sana anlatabilirim

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Haber Yorumlarısemson 12:

Ajdar bundan akılı çıktı prim kazanmak için neler yapıyor diyecem yok glaiba bunu derhal yatirin

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

Astralci iyce zivanadan ciktin aq artik bir dunyaya geri don lavuk iyce kendini bozdun

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Haber YorumlarıOzan Özgül:

Uzayda recep İvedik adında birileri varmı sormuşmu yoksa oraya gidelim Recep yoksa kesin güzeldir

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