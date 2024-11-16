Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, bu defa Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki Pembe Yalanlar programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yusuf Güney, uzaylılarla tanıştığını ve geleceği gördüğünü söyledi.

YALAN MAKİNESİ GÜNEY'İ DOĞRULADI

Yusuf Güney, 'yalan makinesi' olduğu iddia edilen bir cihaza bağlandı. Güney'in yanıtları ise cihaz tarafından doğru olarak algılandı. Güney, Işıtmak'ın "Uzaylılarla tanıştın mı?" sorusuna "Evet gördüm. Konuşmaya çalıştım ama cevap alamadım gittiler." cevabını verdi.

"BAŞIM FARKLI BİR TEHLİKEYE GİRER"

Gelecekte olacak çok büyük kitlesel olayları gördüğünü savunan Güney, "Bazı şeyleri anlatamıyorum çok isterdim açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı ama insanlık kaldıramaz. Başım farklı bir tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu anladım. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım." diye konuştu.

Güney, "Ruhlar seni neden koruyorlar?" sorusuna ise "Esas amacıma gitmek için herhalde bilmiyorum" yanıtını verdi.