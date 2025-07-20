Uzak Şehir ve Eşref Rüya: Yeni Sezon Heyecanı!

Uzak Şehir ve Eşref Rüya: Yeni Sezon Heyecanı!
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KANAL D'nin popüler dizileri Uzak Şehir ve Eşref Rüya, yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, 'En İyi Kadın Oyuncu' unvanını kazanarak dikkat çekti. İzleyiciler yeni sezonda neler olacağını merakla bekliyor.

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz sezona damga vurdu. Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal ve Cihan karakterini canlandıran Ozan Akbaba sezon boyu partnerlikleriyle çok konuşuldu. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya ise hikayesiyle ve güçlü kadrosuyla gündemden düşmedi. Sezon finalleriyle hala konuşulan diziler, yurt dışında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İZLEYİCİ YENİ SEZONU İPLE ÇEKİYOR

Türkiye'de ilgiyle takip edilen Uzak Şehir ile Eşref Rüya sevgisi sınırları aştı. Dikkat çeken yapımlar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Rusya'da yapılan halk oylamasıyla Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal 'En İyi Kadın Oyuncu' Çağatay Ulusoy ise 'En İyi Erkek Oyuncu' unvanını aldı. Ulusoy'un ve Ünsal'ın oyunculuk performanslarıyla yakaladıkları bu başarı hayranlarını gururlandırdı. İzleyiciler yeni sezonda Alya ve Cihan karakterlerinin nasıl bir aşk yaşayacağını merak ederken, Eşref'in Rüya'sına kavuşmasını da dört gözle bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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