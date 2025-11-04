Haberler

Uzak Şehir Reyting Rekoru Kırdı

Uzak Şehir Reyting Rekoru Kırdı
Ozan Akbaba'nın Sezen Aksu eseriyle izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir, tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu. Dizi, aksiyon dolu sahneleri ve duygusal sahneleri ile izleyicilerden tam not aldı.

OZAN Akbaba'nın Sezen Aksu'nun Çek Tetiği isimli eserini söylediği Uzak Şehir reytingleri yine salladı. Sadakat Albora'nın vurulduğu Kanal D'nin rekortmen dizisi, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Sadakat'in, köylülerin Albora Konağı'na yaptığı baskında Alya'nın hayatını kurtarmak için kurşunların önüne atlaması ise sanal medyanın gündemine oturdu. Alya'nın bir önceki bölümde böbreğini vererek Cihan'ı ve Boran'ı kurtarmasına atıfta bulunan izleyiciler, "Sadakat, Alya'ya olan can borcunu ödedi" yorumu yaptı.

EN YAKIN RAKİBİNE BİLE ÇOK UZAK

Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma ve patlama sahneleriyle nefes kesen Uzak Şehir, sadece pazartesi ekranında değil, diziler liginde rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ecmel'in Cihan'ı bitirmek için oğlu Şahin'e kumpas kuracak kadar gözünü kararttığı dizi, Tüm Kişiler'de 16,01 izlenme oranı ve 44,52 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. Zerrin'le Kaya'nın, Sezen Aksu'nun Tükeneceğiz isimli eseri eşliğindeki romantik sahnesinin duygu fırtınası estirdiği Uzak Şehir, AB'de 11,06 izlenme oranı ve 34,38 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 14,62 izlenme oranı ve 39,63 izlenme payıyla her iki izleyiciden birinin tercihi olma geleneğini devam ettirdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kafkasya
