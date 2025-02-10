Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı

Mucize Doktor'da hayat verdiği Nazlı karakteriyle ünlenen Sinem Ünsal, güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Estetiksiz olduğu sanılan Ünsal'ın yüzündeki işlemler ortaya çıktı. İşte ünlü ismin estetiksiz hali...

İlk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

ESTETİKSİZ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Büyük bir hayran kitlesi bulunan Ünsal'ın estetiksiz hali görenleri şoke etti.

Ünlü oyuncunun estetiği olmadığı sanılsa da eski fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı. Ünsal'ın eski halini görenler, "Zaten güzelmiş", "Estetiğe hiç gerek yokmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Sinem Ünsal'ın estetiksiz hali...