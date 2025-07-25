Uzak Şehir Dizisi Tekrar Bölümleriyle Ekranlarda!

Uzak Şehir Dizisi Tekrar Bölümleriyle Ekranlarda!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, 28 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 14.00'te tekrar bölümleriyle yayınlanacak. İzleyiciler, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı diziyi özlemle karşılıyor.

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, güçlü kadrosu ve hikayesiyle geçen sezona damgasını vurdu. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği AyNa Yapım imzalı dizi, hasrete son veriyor. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin tekrar bölümleri 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de ekrana gelecek. Fenomen dizi, Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayeyi özleyenleri ekran başına davet ediyor.

'ÇOK ÖZLEDİK'

Çekimlerine Mardin Midyat'ın ev sahipliği yaptığı, iddialı oyuncu kadrosu, güçlü hikayesi ve tarih kokan atmosferiyle pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir, hafızalardan silinmeyecek bölümleriyle yeniden ekranda olacak. Tekrar bölümleri 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak dizinin hayranları haberi coşkuyla karşıladı. Sosyal medyada "Uzak Şehir'i çok özledik", "Çok güzel haber" yorumları yapıldı.

YILDIZ KADRO

Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Uzak Şehir 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
Antalya'da 3 ayrı orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı

Türkiye'nin turizm cennetinde 3 ayrı yangın! Yerleşim yerine yaklaştı
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar

10 şehidin acısı tazeyken belediye başkanından skandal sözler
Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı

Gazeteci, kayıp kızla ilgili haber yaparken nehirde kızın cesedine bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.