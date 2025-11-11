Haberler

Uzak Şehir Dizisi 1 Yaşında: Reytinglerde Zirveye Yerleşti

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, ilk yılını reyting rekorlarıyla kutladı. Dizi, duygusal sahneleriyle izleyiciyi etkiledi ve her iki kişiden birinin tercihi oldu.

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, ekran yolculuğundaki birinci yıl dönümünü zirvede kutladı. Boran'ın ölüm emrini babası Ecmel'in verdiğini öğrenen Şahin'in kendini vurduğu final sahnesiyle nefes kesen rekortmen yapım, tüm izleyici kategorilerinde yine uzak ara farkla birinci oldu.

ATA'YA SAYGI DURUŞU KALPLERE DOKUNDU

Pazartesi akşamları ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olan Uzak Şehir, 11 Kasım 2024'te başladığı ekran yolculuğunda 1 yılı geri bıraktı. Kısa zamana sayısız başarı sığdıran yapım, yeni bölümüyle hem kalplere hem reytinglere dokundu. Ata'ya saygı duruşu sahnesi geceye damga vuran anlar arasına girdi. Ekranda duygu fırtınası estiren sahne sanal medyada paylaşım rekoru kırdı.

ALYA'NIN KONUŞMASI MEST ETTİ

Alya'nın jandarmadan kaçan Cihan'ı kurtarmak için köy meydanında ahaliye yaptığı konuşma Uzak Şehir hayranlarını mest etti. Adeta hanımağalığa soyunan Alya'nın konuşmasını telefondan canlı izleyen Cihan'ın yaşadığı gurur ikili arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. Fidan'ın, Zerrin'in bebeğinin Kaya'dan olduğunu öğrendiği Uzak Şehir'de, en büyük yıkımı ise Şahin yaşadı.

REYTİNGLERDE KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Babası Ecmel'in karanlık yüzüyle yüzleşen Şahin'in kendini vurarak Alboraları ve izleyenleri şoke ettiği Uzak Şehir, reytingleri salladı. Tüm Kişiler'de 16,05 izlenme oranı ve 44,54 izlenme payıyla kendisiyle yarışan dizi, AB'de 11,33 izlenme oranı ve 35,69 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 14,09 izlenme oranı ve 39,33 izlenme payıyla pazartesinin tartışmasız lideri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Tekrarlarıyla hafta içi her gün haber öncesi ekrana gelen AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.

