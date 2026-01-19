Haberler

Uzak Şehir'de aşk zirvede

Güncelleme:
KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in bu akşam ekrana gelecek bölümünde Cihan ve Alya arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanacak. İkili arasındaki romantik sahne izleyicilerin heyecanını artıracak.

CİHAN VE ALYA'DAN ROMANTİK ANLAR

Bu akşam ekrana gelecek bölümde Cihan ve Alya'nın duygusal yakınlaşması dikkat çekiyor. Alya'yı odasına bırakmaya gelen Cihan'ın, "Seni çok seviyorum Alya" sözlerine Alya'nın "Ben de seni seviyorum Cihan" diyerek karşılık vermesi, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek anların sinyalini veriyor.

HEYECAN DOLU BİR BÖLÜM

AyNA Yapım imzası taşıyan Uzak Şehir, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla her bölüm reyting listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Romantik ve duygusal gelişmelerin yaşanacağı Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
