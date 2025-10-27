Uzak Şehir'de Alya İçin Özel Bir Çorba Yapıldı

KANAL D'nin rekortmen dizisi bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizide Sadakat'in Alya'ya sevdiği çorbayı yapıp getirmesi bölüme damga vuracak.

SADAKAT KENDİ ELLERİYLE ÇORBA YAPTI

Fenomen dizi 'Uzak Şehir', heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Yayına saatler kala diziden paylaşılan tanıtımda Sadakat'in Alya'ya sevdiği çorbayı yapıp getirmesi bölüme damga vuracak. En başından bu yana Alya'yı düşman gibi gören Sadakat'in 'Şifa olsun' diyerek getirdiği çorba karşısında Cihan ve Alya şaşkınlıklarını gizleyemeyecek.

DEV KADRO

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Burç Kümbetlioğlu, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Burak Şafak, Tarhan Karagöz, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer ile konuk oyuncu olarak Nihat Altınkaya yer alıyor.

Uzak şehir bu akşam 20.00'de Kanal D'de.