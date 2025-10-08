Uyuşturucu operasyonunda Mert Yazıcıoğlu da alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

LİSTEDE MERT YAZICIOĞLU DA VAR

Operasyon kapsamında ifadesine başvurulacak isimlerden biri de Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyt Efendi karakteri ile adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu da var.

KAN ÖRNEKLERİ ALINACAK

19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

19 ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

İfadesi ve kan örnekleri alınacak ünlü isimler şöyle: Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar Babataş, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali.