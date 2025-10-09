Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.Soruşturma kapsamında Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda tanınmış ismin ifadesine başvuruldu. Ünlülere, gelir durumları, meslekleri, sosyal medya paylaşımları ve uyuşturucu maddeyle herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi.

HADİSE'DEN NET AÇIKLAMA

Ekol TV'nin haberine göre ünlü şarkıcı Hadise, ifadesinde aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Sanatçı, uyuşturucu maddeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim uyuşturucu madde ile hiçbir alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı maddeyle ilgili bir paylaşım yapmadım, bu tür içerikleri alıntılamadım veya yeniden paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım, satış yapan kişilerle görüşmedim ve bu yönde para transferi yapmadım."