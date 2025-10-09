Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada ifade veren Hadise, uyuşturucu madde iddialarını kesin bir dille reddetti. Ünlü şarkıcı, sanat dünyasında dikkat çeken açıklamasında aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Hadise, hiçbir şekilde uyuşturucu maddeyle ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.Soruşturma kapsamında Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda tanınmış ismin ifadesine başvuruldu. Ünlülere, gelir durumları, meslekleri, sosyal medya paylaşımları ve uyuşturucu maddeyle herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi.

Uyuşturucu operasyonunda ifade veren Hadise'nin aylık geliri ortaya çıktı

HADİSE'DEN NET AÇIKLAMA

Ekol TV'nin haberine göre ünlü şarkıcı Hadise, ifadesinde aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Sanatçı, uyuşturucu maddeyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim uyuşturucu madde ile hiçbir alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı maddeyle ilgili bir paylaşım yapmadım, bu tür içerikleri alıntılamadım veya yeniden paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım, satış yapan kişilerle görüşmedim ve bu yönde para transferi yapmadım."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Türk hava yolları genel müdürü aylık 1.820.000 TL siz dudak uçuklatan aylık gelir görmek istiyorsanız THY genel müdürüne bakın bırakın bu sanatçılar üzerinden algı çalışması yapmayı, itibar suikastı yapmayı...

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bunlar değilde benim dudağımı uçuklatan Okan burukluk yıllık 200 milyon TL maaş alması oldu..esasen kimsenin kazancından gözüm yok..ama ülkedeki gelir dengesizliği de çok acı verici..16 bin TL emekli, 23 bin çalışana verilen maaştan bunların kazancına göre adalet çoktaannn ölmüş...

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNetherill:

hadise ablam o sesten alıyorsundur sadece o paraının 2 katını :D

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin:

Bay Limudia, yatırım yolculuğumu çok ödüllendirici hale getirdi! İlk yatırımımla platformu ve stratejisi bana birkaç hafta içinde 196.000 dolar kâr sağladı. Kaçırmayın; rehberlik için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

aylık gelirinin 700 800 den daha fazla olduğunu herkes biliyor bunlarda belediye başkanlarından alışmışlar valla kuru maaşla geçiniyoruz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
