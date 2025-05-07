Uyuşturucu Kullanımını Özendiren Rapçi Tutuklandı
LVBEL C5 olarak bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi. Saatlerce süren ifadesinin ardından, kelepçeli halde adliyeye sevk edildi.
ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle dün tutuklanan LVBEL C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur'un Gebze Emniyet Müdürlüğünden elleri kelepçeli halde adliyeye götürülürken görüntüleri ortaya çıktı.
LVBEL C5 ismiyle bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği suçlamasıyla dün Gebze Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Bodur'un ifadesinin ardından Gebze Emniyet Amirliğinden elleri kelepçeli şekilde adliyeye zevk edilirken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
Rapçi Süleyman Burak Bodur, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine konulmuştu.