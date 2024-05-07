Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı! Apar topar ameliyata alındı
Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Nebahat Çehre rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncunun kalbine stent takıldı.
Bir zamanlara damga vuran ve her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle bilinen Nebahat Çehre rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. Usta oyuncunun geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
KALBİNE STENET TAKILDI
Çehre'nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
DAHA ÖNCE DE STENT TAKILMIŞTI
Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent takılmıştı.