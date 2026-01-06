Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında Danla Bilic ve İrem Sak'ın testleri negatif çıktı

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonuçları netleşti. Soruşturma çerçevesinde Danla Bilic ve İrem Sak'tan alınan kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, bazı ünlü isimlerin örneklerinde kokain maddesinin pozitif çıktığı belirlendi.

DÖRT İSİMDE KOKAİN POZİTİF

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şensözlü'nün biyolojik örneklerinde kokain maddesinin pozitif çıktığı tespit edildi. Bu bulgular soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

DANLA BİLİC VE İREM SAK TEMİZE ÇIKTI

Aynı soruşturma kapsamında test edilen Danla Bilic ve İrem Sak'ın örneklerinde ise uyuşturucu ya da uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Her iki ismin de test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

PAYLAŞIMI GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Ünlü fenomen Danla Bilic, gözaltı sürecinin ardından sosyal medya hesabından çok tartışılan bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi."

İrem Sak ise bu süreçte sessizliğini koruyan isimlerden biriydi.